Facebook начнет собирать геоданные пользователей для борьбы с коронавирусом

Facebook начнет собирать геоданные пользователей для борьбы с коронавирусом
7 апреля 2020 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook объявила, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса.

Компания будет собирать данные о местоположении пользователей, пишет TJ.

С их помощью них можно:

Высчитать вероятность, с которой люди в одном районе вступят в контакт друг с другом;

Узнать тенденции движения в регионах: где люди находятся чаще всего и какие места они посещают;

Составить индекс социальной связанности между районами и прогнозировать вероятность распространения вируса.

В компании утверждают, что не будут отслеживать перемещения конкретных людей, а вся переданная исследователям информация будет анонимной.

Основатель компании Марк Цукерберг заявил, что систему внедрят в США на текущей неделе. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие страны.

Исследователи и чиновники здравоохранения считают, что данные могут помочь определить, как распределять ресурсы здравоохранения, например, аппараты ИВЛ, где ужесточать карантин, а какие округа могут безопасно вернуться к работе.

В августе 2019 года стало известно, что Facebook передавал третьим лицам доступ к аудиосообщениям в Messenger. Компания не предупреждала пользователей об этом.

 Самое значимое
Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавирусаSamsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом
Армения разработает собственный дрон для посадки лесовАрмения разработает собственный дрон для посадки лесов
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфереПрезидент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиямВ Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль
В Telegram теперь можно знакомиться
В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля
Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В РФ за сутки выявили более 1100 случаев коронавируса: «Дождь» Общее число заболевших — 7497 человек
В Армении выявлено 20 новых случаев коронавируса, еще 25 человек выздоровели Общее число выздоровевших составляет 87
Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 800 человек: ТАСС В реанимациях находятся 7072 человека
ВОЗ: В мире не хватает около 6 млн медсестер Нехватка работников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только