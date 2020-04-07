Facebook начнет собирать геоданные пользователей для борьбы с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook объявила, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса.

Компания будет собирать данные о местоположении пользователей, пишет TJ.

С их помощью них можно:

Высчитать вероятность, с которой люди в одном районе вступят в контакт друг с другом;

Узнать тенденции движения в регионах: где люди находятся чаще всего и какие места они посещают;

Составить индекс социальной связанности между районами и прогнозировать вероятность распространения вируса.

В компании утверждают, что не будут отслеживать перемещения конкретных людей, а вся переданная исследователям информация будет анонимной.

Основатель компании Марк Цукерберг заявил, что систему внедрят в США на текущей неделе. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие страны.

Исследователи и чиновники здравоохранения считают, что данные могут помочь определить, как распределять ресурсы здравоохранения, например, аппараты ИВЛ, где ужесточать карантин, а какие округа могут безопасно вернуться к работе.

В августе 2019 года стало известно, что Facebook передавал третьим лицам доступ к аудиосообщениям в Messenger. Компания не предупреждала пользователей об этом.