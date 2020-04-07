Visa выделила более $200 млн на поддержку малого бизнеса и женщин во всем мире

PanARMENIAN.Net - Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ поддержки в условиях пандемии коронавируса малого и микробизнеса, а также местных сообществ и особенно – женщин-предпринимателей. Первая программа с бюджетом в $10 млн предполагает неотложную помощь и поддержку благотворительных организаций, сферы здравоохранения и продовольственную помощь в странах, где присутствует компания Visa, пишут «Ведомости».

Вторая программа с бюджетом $200 млн рассчитана на пять лет и нацелена на поддержку малого и микробизнеса во всем мире с упором на содействие экономическому развитию женщин-предпринимателей.

Деньги фонд планирует давать неправительственным организациям и инвестиционным партнерам.

На долю малого и микробизнеса приходится свыше 90% предприятий и около 50–60% трудовой занятости по всему миру, говорится в сообщении Visa Foundation. Многими из этих предприятий владеют женщины.