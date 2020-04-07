Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 195 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 45 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4725 человек, под наблюдением - 383. Третья смерть в стране зарегистрирована 7 апреля: умерла 86-летняя женщина, которая в критическом состоянии находилась в инфекционной клинике Тбилиси.

Минздрав Ирана фиксирует «относительный спад» заражений коронавирусом. Число заражений в Иране достигло 62,589, из которых 3872 - с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. За прошедшие сутки выявлено 2089 новых случаев заражения по всей стране. Полностью выздоровели 27,039 человек.

Число заразившихся коронавирусом в России впервые за сутки превысило 1000 человек – оперативный штаб сообщил о 1154 новых случаях заболевания, 697 из них в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 7497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 81 из 85 регионов. Общее число выздоровевших – 494 человека. Умерли 58 человек.

По последним данным, в Турции 30,217 случаев заболевания, от коронавируса скончались уже 649 человек. Всего выздоровели 1326 пациентов.

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 76 - до 717, сообщил оперативный штаб при кабмине республики. С начала пандемии в стране умерли 8 человек, 44 излечились, 665 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 23 из них оценивается как тяжелое, 31 - среднее, состояние остальных - стабильное.

В Армении, по состоянию на 7 апреля, выявлено 853 случая коронавируса, 87 человек выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.