Армения улучшила позиции в индексе паспортов мира
8 апреля 2020 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский паспорт занимает 80 место из 200 в обновленном глобальном рейтинге «Индекс паспортов», опубликованном компанией Henley & Partners.
Так, согласно рейтингу, граждане Армении могут посещать без визы или с получением визы по прибытии 63 страны мира, это на одну страну больше, чем в январском рейтинге.
В 2019 году страна занимала в рейтинге 84 место: с паспортом РА в безвизовом режиме можно было отправится в 60 стран.
Грузинский паспорт занимает 53 место в рейтинге, азербайджанский - 76 место.
Согласно рейтингу, обладателем самого «мощного» паспорта в мире, владелец которого может посещать совсем без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран мира, вновь признана Япония, граждане которой могут въехать в 191 государство и территорию мира. Второе место занимает Сингапур (190 стран), третье делят Германия и Южная Корея (по 189 стран).
Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (26 стран).
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