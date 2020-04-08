В Грузии прогнозируют 350-400 случаев инфицирования коронавирусом к концу недели

PanARMENIAN.Net - В Грузии прогнозируют, что к концу недели число случаев заражения коронавирусом достигнет в стране 350-400. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. По его словам, весь апрель и 1-2 недели мая будут довольно сложными.

Как заявил Гамкрелидзе, в апреле случаи инфицирования могут удваиваться еженедельно, пишет Грузия-Online.

«Однако есть и другие модели, которые предсказывают, что пик может наступить позже, скажем, в июле или сентябре», - заявил Гамкрелидзе.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 208 человек. 46 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4682 человека, под наблюдением - 375. 3 пациента умерли.