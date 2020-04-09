Билборды в Массачусетсе с 1 апреля начали информировать о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - По случаю 105-й годовщины Геноцида армян с 1 апреля в разных городах штата Массачусетс были установлены электронные рекламные щиты организации Peace of Art.

Надпись на рекламных щитах гласит: «Мы выжили в Геноциде армян в 1915 году, вместе мы победим Covid-19».

«Если армянская нация смогла пережить Геноцид и возродиться из пепла, сейчас вместе мы можем бороться и преодолеть COVID-19 - эпидемию, постигшую человечество, перед которой равны все нации и религии, поэтому. Объединившись, мы преодолеем эпидемии и катастрофы, а также предотвратим геноциды, потому что преступление против нации - это преступление против всего человечества», - отметил основатель организации и художник Даниэл Варужан Хечинян.

24 апреля исполнится 105 лет с Геноцида армян.