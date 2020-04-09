В Арцахе коронавирус подтвердился еще у двоих пациентов
9 апреля 2020 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) коронавирус выявлен у еще двоих пациентов. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Отмечается, что протестированы были 3 гражданина, коронавирус подтвердился в двух случаях.
«Одна из них – невестка женщины, чей диагноз подтвердился 7 апреля, она была в самоизоляции со 2 апреля. Второй - приехавший из Армении гражданин РА, при заполнении индивидуальной карты которого выяснилось, что он приехал из населенного пункта повышенного риска. Этот гражданин также до тестирования находился в самоизоляции, и в ближайшее время его доставят в Армению», - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавирусом в Арцахе достигло 3.
Ранее стало известно, что состояние здоровья первого подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе - жителя общины Мирик - оценивается как стабильное. Число граждан, имевших возможные контакты с ним, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.
Самое значимое
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
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