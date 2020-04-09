В Арцахе коронавирус подтвердился еще у двоих пациентов

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) коронавирус выявлен у еще двоих пациентов. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что протестированы были 3 гражданина, коронавирус подтвердился в двух случаях.

«Одна из них – невестка женщины, чей диагноз подтвердился 7 апреля, она была в самоизоляции со 2 апреля. Второй - приехавший из Армении гражданин РА, при заполнении индивидуальной карты которого выяснилось, что он приехал из населенного пункта повышенного риска. Этот гражданин также до тестирования находился в самоизоляции, и в ближайшее время его доставят в Армению», - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавирусом в Арцахе достигло 3.

Ранее стало известно, что состояние здоровья первого подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе - жителя общины Мирик - оценивается как стабильное. Число граждан, имевших возможные контакты с ним, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.