Киссинджер: Политический и экономический хаос может затянуться на поколения

PanARMENIAN.Net - Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Генри Киссинджера для The Wall Street Journal.

Пандемию коронавируса бывший дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности.

Счастье человечества и процветание наций, по словам 96-летнего политика, возможны лишь при доверии людей к правительствам. Именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность. После окончания пандемии COVID-19 многим правительственным институтам будет вынесен вердикт – провал, констатирует Киссинджер, пишет РИА Новости.

Следует не только бороться с коронавирусом, но и уже работать над созданием «поствирусного» мирового порядка, подводит итог политик.

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически весь мир. Всего в мире заражены 1.6 млн человек, около 97 тысяч умерли, выздоровели более 361 тысячи.