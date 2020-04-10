Facebook вводит «Режим покоя» для своего приложения

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook выпустила новую функцию для своего приложения под названием «Режим покоя». Он поможет пользователям контролировать свое пребывание в социальной сети.

Функция ограничивает push-уведомления из приложения, и если пользователь попытается открыть приложение во время этого режима, он увидит экран с напоминанием о «Режиме покоя», а также сколько времени осталось до нового доступа на Facebook, пишет The Verge.

Пользователь может в любое время сам отключить режим и вернуться в приложение. Функция уже доступна для iOS, пользователи Android получат ее в мае.

Компания также ускорила доступ к настройкам уведомлений и каналам новостей пользователей. Добавлены ярлыки в «Настройки уведомлений» и «Настройки ленты новостей», чтобы, как отмечают в компании, можно было максимально использовать свое время в Facebook, контролируя тип сообщений, которые пользователь видит в своей ленте новостей.