Facebook вводит «Режим покоя» для своего приложения
10 апреля 2020 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook выпустила новую функцию для своего приложения под названием «Режим покоя». Он поможет пользователям контролировать свое пребывание в социальной сети.
Функция ограничивает push-уведомления из приложения, и если пользователь попытается открыть приложение во время этого режима, он увидит экран с напоминанием о «Режиме покоя», а также сколько времени осталось до нового доступа на Facebook, пишет The Verge.
Пользователь может в любое время сам отключить режим и вернуться в приложение. Функция уже доступна для iOS, пользователи Android получат ее в мае.
Компания также ускорила доступ к настройкам уведомлений и каналам новостей пользователей. Добавлены ярлыки в «Настройки уведомлений» и «Настройки ленты новостей», чтобы, как отмечают в компании, можно было максимально использовать свое время в Facebook, контролируя тип сообщений, которые пользователь видит в своей ленте новостей.
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