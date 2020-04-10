Гутерриш: План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около $400 млн

PanARMENIAN.Net - Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже $396.5 млн. Об этом 10 апреля сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совбеза ООН, пишет Deutsche Welle.

О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 «в самых уязвимых странах мира», Гутерриш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.

Назвав уже собранную сумму пожертвований, глава всемирной организации напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Гутерриш призвал страны-члены Совета Безопасности ООН проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.

Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.