Гутерриш: План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около $400 млн
10 апреля 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже $396.5 млн. Об этом 10 апреля сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совбеза ООН, пишет Deutsche Welle.
О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 «в самых уязвимых странах мира», Гутерриш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.
Назвав уже собранную сумму пожертвований, глава всемирной организации напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Гутерриш призвал страны-члены Совета Безопасности ООН проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.
Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении от коронавируса скончался 12-й пациент Больному был 81 год
Киссинджер: Политический и экономический хаос может затянуться на поколения Пандемию коронавируса бывший дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности
За сутки в Армении выявлено 16 новых заболевших коронавирусом, 1 пациент скончался Число случаев заболевания в стране достигло 937-и
СМИ: Руководство армянской компании Ucom подало в отставку Еще около 350 сотрудников компании также подали заявления об увольнении