Председатель ЕЭК: Страны ЕАЭС должны за 2 недели договориться по тарифам на газ

PanARMENIAN.Net - Министерства энергетики стран ЕАЭС должны за 2 недели выработать подходы по формированию цен и тарифов на газ и его прокачку по территории Союза. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«Эта тема очень актуальная и для Армении, и для Беларуси. Есть определенные несогласованные позиции по данному вопросу с Казахстаном и Российской Федерацией. В течение двух недель на уровне министров энергетики должны найти развязку этих проблем», -сказал Мясникович.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 марта обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, предложив начать новые переговоры по цене на газ. По словам вице-премьера, очевидно, что последствия коронавируса возымеют отрицательное влияние на социально-экономическое развитие стран, что приведет к снижению объемов потребления энергоресурсов.

9 апреля Григорян сообщил, что пока не получил ответа от российской стороны.

В 2019 году цена газа на границе Армении выросла до 165 долларов за 1000 кубометров со 150 долларов в 2018 году.