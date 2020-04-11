Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения коронавируса
11 апреля 2020 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Работает эта система так: допустим, Алиса и Боб встретились впервые и провели друг с другом 10 минут. Их смартфоны анонимно идентифицировали друг друга через Bluetooth. Затем Боб сдал положительный тест на коронавирус - об этом стало известно организациям здравоохранения, они передали информацию в компании - и через несколько дней организациям будет доступна полная информация о том, с кем контактировал Боб. По мнению авторов системы, это поможет медикам в борьбе с эпидемией, пишет «Российская газета».
В отличие от других способов контроля, этот метод не отслеживает месторасположение человека. Он принимает сигналы с соседних смартфонов с 5-минутным интервалом. И если окажется, что кто-то рядом был инфицирован, смартфон уведомит вас об этом.
Отмечается, что такая система мониторинга полностью конфиденциальна: несмотря на то, что смартфоны владельцев регулярно обмениваются ключами друг с другом, эти ключи меняются каждые 15 минут.
Компании все еще обсуждают с организациями здравоохранения возможность запуска этой системы.
Всего в мире коронавирус обнаружен у более 1.7 млн человек, общее число жертв превысило 102 тысячи, более 377 тысяч человек выздоровели.
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