В Италии карантин продлен до 3 мая

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 10 апреля во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

«Мы подготовили декрет, которым мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это сложное и необходимое решение, за которое я беру полную политическую ответственность», -заявил он, пишут «Известия».

При этом глава итальянского правительства отметил, что с 14 апреля возобновят свою работу книжные, а также магазины канцелярских товаров и детской одежды.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Позднее стало известно, что карантинный режим продлили до 13 апреля.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировано свыше 147,000 случаев заражения коронавирусом, при этом 18849 скончались, а еще 30,455 - выздоровели.