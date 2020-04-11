В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии 11 апреля увеличилось до 2226. Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава республики.

Всего на стационарном лечении в белорусских больницах находится 2031 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, пишет Sputnik.by.

«В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких», - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Выздоровели 172 человека, 23 пациента умерли. Уточняется, что у погибших хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

1 апреля в стране было выявлено всего 163 случая коронавируса. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал объявленную ВОЗ пандемию коронавируса COVID-19 психозом и выразил мнение, что люди больше пострадают от паники, чем от самого вируса. Кроме того, Лукашенко раскритиковал решение ряда стран закрыть границы в связи с пандемией COVID-19 и отказался вводить карантин.