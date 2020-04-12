В Армении выявлено 46 новых случая коронавируса, 24 человека выздоровело
12 апреля 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 12 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1013. Еще 24 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 197.
Всего летальных исходов - 13.
За все время проведено 7164 теста на наличие коронавируса.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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