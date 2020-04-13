Турция обиделась на Китай за помощь Армении с упоминанием Арарата

PanARMENIAN.Net - Китай всесторонне расследует инцидент с отправкой груза гуманитарной помощи в Армению, на упаковке которого упоминалась гора Арарат, именуемая в Турции Агры. Об этом заявил 12 апреля официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, пишет ТАСС.

Из Китая в Армению были отправлены медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом. На коробках виднелась надпись «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и длиннее реки Янцзы».

«Посол Китая в Анкаре Дэн Ли сообщил, что груз гуманитарной помощи для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминание о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее. Инцидент всесторонне расследуется, и турецкая сторона будет оповещена об итогах», - заявил Аксой.

По словам представителя турецкого МИД, посол Китая также «подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности Турции».