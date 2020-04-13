70% всех видов на планете грозит вымирание и сокращение к 2100 году

PanARMENIAN.Net - Глобальное потепление климата может привести к внезапным, потенциально катастрофическим потерям биоразнообразия в регионах по всему миру в течение XXI века, утверждают ученые из Центра исследований биоразнообразия и окружающей среды (UCL).

Соавтор исследования доктор Алекс Пигот отмечает, что риски для биоразнообразия от изменения климата не увеличиваются постепенно. Вместо этого, по мере потепления климата, в пределах одного района большинство видов сможет выдерживать это некоторое время, прежде чем будет пересечен температурный порог, когда большая часть видов столкнется с условиями, которых они раньше не испытывали, пишет National Geographic.

«Это не скользкий склон, а ряд краев утеса, поражающих разные области в разное время», — Алек Пигот.

В своей работе ученые использовали данные климатической модели за период с 1850 по 2005 год и сопоставили ее с географическими диапазонами 30,652 видов птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий, рыб, а также других животных и растений. Данные были доступны для областей по всему земному шару, разделенных на квадратные ячейки размером 100 на 100 км.

Исследователи использовали 22 климатические модели по трем сценариям антропогенных выбросов парниковых газов (интенсивные, умеренные и сниженные), чтобы предсказать, когда виды в каждой ячейке будут подвергаться влиянию температур, которые их организм ранее не испытывал в своем географическом диапазоне в течение периода не менее пяти лет.

«Как только температура в конкретном регионе поднимется до уровня, которого виды никогда не испытывали, мы ожидаем, что будут происходить вымирания. Хотя это и необязательно, просто у нас нет никаких доказательств способности этих видов выживать после этого момента», — Кристофер Трисос, ведущий автор исследования.

Исследователи обнаружили, что в большинстве экологических сообществ по всему миру значительная часть организмов окажется за пределами своей климатической границы (диапазоне климатических условий, в которых вид был зарегистрирован в дикой природе) в течение следующего десятилетия. А к 2100 году 73% всех видов преодолеют климатическую границу.

Авторы работы установили, что разрушение экологических сообществ в результате изменения климата будет резким, потому для большинства видов выход за пределы их климатических горизонтов наступит практически одновременно. Это приведет к неустойчивости экосистем и их необратимому изменению.

По сценарию с высокими выбросами такая катастрофическая утрата биоразнообразия начнется еще до 2030 года в тропиках и достигнет более высоких широт к 2050 году. Исследователи отмечают, что недавние события, такие как массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе, подтверждают, что изменения происходят уже сейчас.

«Сдерживание глобального потепления ниже 2°C предоставит больше времени видам и экосистемам для адаптации к изменяющемуся климату — будь то путем поиска новых мест обитания, изменения их поведения или с помощью усилий по сохранению, проводимых человеком», — заключил Пигот.