Правительство Армении одобрило продление режима ЧП до 14 мая
13 апреля 2020 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля одобрило продление чрезвычайного положения, введенного в стране с 16 марта по 14 апреля. Согласно проекту, режим ЧП будет продлен на месяц - до 14 мая.
В законопроекте отмечается, что продление обусловлено ситуацией с коронавирусом в стране и необходимо для дальнейшей борьбы с его распространением.
Проект будет отправлен в Национальное собрание РА, которое примет окончательное решение.
В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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