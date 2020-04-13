Правительство Армении одобрило продление режима ЧП до 14 мая

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля одобрило продление чрезвычайного положения, введенного в стране с 16 марта по 14 апреля. Согласно проекту, режим ЧП будет продлен на месяц - до 14 мая.

В законопроекте отмечается, что продление обусловлено ситуацией с коронавирусом в стране и необходимо для дальнейшей борьбы с его распространением.

Проект будет отправлен в Национальное собрание РА, которое примет окончательное решение.

В Армении, по состоянию на 13 апреля, выявлено 1039 случаев коронавируса, 211 человек выздоровели, 14 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.