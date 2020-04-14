В Арцахе проходит второй тур президентских выборов
14 апреля 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) 14 апреля стартовал второй тур президентских выборов.
В нем принимают участие набравшие в первом туре наибольшее число голосов кандидаты на пост президента – экс-премьер республики Араик Арутюнян и действующий глава МИД НКР Масис Маилян.
Последний, при этом, призвал сторонников не приходить на участки из-за ситуации с коронавирусом.
Право на участие в голосовании имеют 103,637 избирателей.
Для осуществления наблюдательской миссии на президентских выборах и освещения хода выборов в ЦИК республики аккредитованы более 450 местных и международных наблюдателей, а также 130 представителей СМИ.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Арцахе 31 марта. 14 кандидатов баллотировались на пост президента.
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