В Арцахе проходит второй тур президентских выборов

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) 14 апреля стартовал второй тур президентских выборов.

В нем принимают участие набравшие в первом туре наибольшее число голосов кандидаты на пост президента – экс-премьер республики Араик Арутюнян и действующий глава МИД НКР Масис Маилян.

Последний, при этом, призвал сторонников не приходить на участки из-за ситуации с коронавирусом.

Право на участие в голосовании имеют 103,637 избирателей.

Для осуществления наблюдательской миссии на президентских выборах и освещения хода выборов в ЦИК республики аккредитованы более 450 местных и международных наблюдателей, а также 130 представителей СМИ.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Арцахе 31 марта. 14 кандидатов баллотировались на пост президента.

В Арцахе выявлено 6 случаев коронавируса.