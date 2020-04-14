ООН: Более 117 млн детей могут остаться без прививки от кори из-за пандемии коронавируса

ООН: Более 117 млн детей могут остаться без прививки от кори из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2020 - 15:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Сейчас, когда страны во всем мире сосредоточились на борьбе с пандемией COVID-19, возникает опасность того, что более 117 миллионов детей могут пропустить вакцинацию против кори. Об этом 14 апреля заявили в ООН.

Сообщается, что из-за коронавируса кампании по вакцинации против кори были уже отложены в 24 странах мира, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Узбекистане. Они будут отменены еще в 13 странах. В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с другими партнерами в области здравоохранения выступили с заявлением в поддержку «Инициативы по борьбе против кори и краснухи» - глобального партнерского объединения, учрежденного обоими агентствами ООН совместно с Американским Красным Крестом, Центром США по контролю над болезнями.

Выразив обеспокоенность тем, что миллионы детей в 37 странах могут пропустить вакцинацию, в ООН напомнили о новых руководящих принципах ВОЗ по оказанию помощи странам в проведении мероприятий по иммунизации во время пандемии. В этих рекомендациях главы учреждений предлагают сопоставлять риски, связанные с задержками вакцинации и с передачей коронавируса.

«В том случае, если странам придется принять непростое решение приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы настоятельно призываем их руководство активизировать выявление непривитых детей с тем, чтобы, провести их вакцинацию как только это станет возможным», - говорится в заявлении.

Его авторы подчеркнули, что защита населения и работников здравоохранения там, где существует высокая степень риска заражения коронавирусом, не должна оборачиваться снижением внимания к детям.

В 2018 году во всем мире от кори умерли 140 тысячи человек, в основом дети. При этом болезнь можно легко предотвратить с помощью вакцины, которая существует уже 50 лет. Но сегодня основной помехой плановой иммунизации детей является COVID-19. Самую большую опасность сложившаяся ситуация представляет для детей в возрасте до 12 месяцев, которые чаще других умирают от осложений, связанных с корью. Без вакцинации их риск заражения возрастает с каждым днем.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
Число жертв коронавируса в мире превысило 100,000
В России число случаев коронавируса превысило 13 тысяч: «Дождь»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Католикос Гарегин II призвал освободить из тюрьмы Кочаряна Он считает, что это необходимо, «чтобы застраховать состояние здоровья Кочаряна в этот период вируса от дальнейших осложнений»
В нескольких районах Арцаха вводят ограничения на передвижение граждан Решение вступит в силу 15 апреля
Основатели Ucom увеличили предложение о покупке компании на $24 млн Они отметили, что предложение было представлено в устной форме
В Армении некоторым потребителям на 30% субсидируют февральские счета за газ и электричество В случае задолженности эта сумма направляется на ее погашение, а в случае отсутствия долгов - регистрируется как авансовый платеж