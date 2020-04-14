ООН: Более 117 млн детей могут остаться без прививки от кори из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2020 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сейчас, когда страны во всем мире сосредоточились на борьбе с пандемией COVID-19, возникает опасность того, что более 117 миллионов детей могут пропустить вакцинацию против кори. Об этом 14 апреля заявили в ООН.
Сообщается, что из-за коронавируса кампании по вакцинации против кори были уже отложены в 24 странах мира, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Узбекистане. Они будут отменены еще в 13 странах. В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с другими партнерами в области здравоохранения выступили с заявлением в поддержку «Инициативы по борьбе против кори и краснухи» - глобального партнерского объединения, учрежденного обоими агентствами ООН совместно с Американским Красным Крестом, Центром США по контролю над болезнями.
Выразив обеспокоенность тем, что миллионы детей в 37 странах могут пропустить вакцинацию, в ООН напомнили о новых руководящих принципах ВОЗ по оказанию помощи странам в проведении мероприятий по иммунизации во время пандемии. В этих рекомендациях главы учреждений предлагают сопоставлять риски, связанные с задержками вакцинации и с передачей коронавируса.
«В том случае, если странам придется принять непростое решение приостановить вакцинацию из-за распространения COVID-19, мы настоятельно призываем их руководство активизировать выявление непривитых детей с тем, чтобы, провести их вакцинацию как только это станет возможным», - говорится в заявлении.
Его авторы подчеркнули, что защита населения и работников здравоохранения там, где существует высокая степень риска заражения коронавирусом, не должна оборачиваться снижением внимания к детям.
В 2018 году во всем мире от кори умерли 140 тысячи человек, в основом дети. При этом болезнь можно легко предотвратить с помощью вакцины, которая существует уже 50 лет. Но сегодня основной помехой плановой иммунизации детей является COVID-19. Самую большую опасность сложившаяся ситуация представляет для детей в возрасте до 12 месяцев, которые чаще других умирают от осложений, связанных с корью. Без вакцинации их риск заражения возрастает с каждым днем.
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