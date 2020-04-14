ВОЗ: Победить коронавирус без вакцины невозможно
14 апреля 2020 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи (коронавируса - рад.)», - сказал он, пишет «Интерфакс».
«Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации (коронавируса - рад.), и пойдет новая волна COVID-19», - прояснил он, почему необходима вакцина.
При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро и что коронавирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.
Глава ВОЗ добавил, что странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, учитывая при этом особенности коронавируса.
На этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую из-за COVID-19 экономику.
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Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и Германия.
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