Пашинян - на встрече с главами ЕАЭС: В целом ситуация с коронавирусом в Армении - под контролем

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля в ходе видеоконференции с членами Высшего Евразийского экономического совета представил ситуацию с коронавирусом в Армении, отметив, что она находится под контролем.

«В целом ситуация у нас находится под контролем. На сегодня у нас 1067 случаев заражения, выздоровели 265 граждан, к сожалению, погибло 16 человек. Обнадеживает то, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме, даже бессимптомно», - отметил премьер.

Он добавил, что с 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, который продлен до 14 мая, а с 23 марта – строгий карантин. С 14 апреля допущены определенные послабления, расширен перечень отраслей, где разрешена экономическая деятельность. Пашинян отметил, что правительством Армении был принят также пакет мер из 11 мероприятий с целью смягчения социально-экономических последствий пандемии как для населения, так и для бизнеса.

«Ситуация усугубляется тем, что неизвестно, как долго будет длиться пандемия и каковым будет ход ее развития в ближайшем будущем. Преодоление проблем, вызванных COVID-19, требует максимального напряжения сил правительств.

Как мы сегодня наблюдаем, выход из ситуации по обузданию пандемии и преодолению неизбежного кризиса многие страны видят в мерах, основанных на логике протекционизма и ограничительных мер в международной торговле», – сказал премьер.

Он отметил, что около 70 стран уже ввели запреты на экспорт медицинских средств и лекарств. По его словам, не исключено, что тенденция впоследствии расширится, охватив более широкий спектр товаров.

«Это не может не тревожить Армению. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами она может иметь самые тяжелые последствия. Мы поддерживаем иную стратегию – стратегию, построенную на философии сотрудничества и партнерства. Первостепенным в этом плане для нас является сотрудничество в рамках нашего Союза. В этой связи хочу с удовлетворением отметить, что видение властей Армении находит полное понимание и поддержку среди партнеров и друзей по ЕАЭС.

Наш Союз не только выдержит испытание глобальным экономическим кризисом, но и благодаря своим институтам поможет выйти из кризиса с минимальными потерями. Армения с этой целью готова приложить для этого все необходимые усилия», - подчеркнул Пашинян.

«Мы полностью поддерживаем совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, которое является выражением нашей общей позиции относительно нынешней ситуации. С удовлетворением хочу отметить, что заявление созвучно тем императивам, которые недавно были представлены в обращении генерального секретаря ООН. Сохранение мира, прекращение вооруженных конфликтов и единство международного сообщества являются необходимым условием для успешной борьбы против вызовов пандемии экономического кризиса», – отметил он.

Пашинян добавил, что в сложившейся ситуации для Армении крайне важно бесперебойное осуществление грузоперевозок со стороны ЕАЭС: российско-грузинская граница в этом плане приобрела жизненно важное, стратегическое значение для страны.

«Учитывая намечающуюся неопределенность в мировой финансовой системе, считаем необходимым ускорить процесс принятия мер для максимально возможного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС», ю сказал Пашинян.

В конце выступления он отметил, что ситуация с пандемией является своего рода испытанием для ЕАЭС.

«Готовность наших стран к сотрудничеству и взаимная поддержка, которая была выражена в эти дни, свидетельствует о том, что интеграция состоялась и имеет большой потенциал развития. Уверен, что все мы будем стремиться и далее ее укреплять, несмотря на трудности и неблагоприятные условия», – заключил Пашинян.

В видеоконференции приняли участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также президент Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.