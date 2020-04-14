Телемедицина: Как НАСА и Армения применили этот метод еще в 80-х

PanARMENIAN.Net - Американский врач и исследователь доктор Джереми Грин обнародовал статью о том, как много больниц добавили услуги телемедицины из-за пандемии коронавируса во всем мире.

В статье, опубликованной в Boston Review, Грин приводит в качестве примера опыт телемедицинского моста, который НАСА организовала после разрушительного землетрясения в Армении в декабре 1988 года.

7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера. По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей.

Как говорится в статье, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев находился в Вашингтоне с государственным визитом и был на встрече с президентом США Рональдом Рейганом, когда произошло землетрясение. Просьба о помощи, с которой Горбачев обратился к Рейгану, стала первым обращением СССР к США с начала холодной войны.

«В результате этот проект под названием Spacebridge, в котором приняли участие доктор Арно Никогосян из НАСА и доктор Олег Газенко из Института медико-биологических проблем СССР, стал крупнейшей на сегодняшний день мобилизацией телемедицины, созданной для удовлетворения потребностей быстро разворачивающейся катастрофы в области общественного здравоохранения», - отметил доктор Грин.

В течение 60-дневного периода было проведено более 300 телеконсультаций, 209 пациентов получили помощь от американских специалистов по лечению ожогов, в области урологии и инфекционных заболеваний. Учитывая богатый опыт лечения американскими специалистами краш-синдрома - синдрома сдавливания, при котором отказывают почки, в более чем 30% случаев выполнялась коррекция диагноза или тактики лечения пострадавших после проведения сеанса консультирования. 4 медицинских центра США выделили специалистов для телемедицинских сессий с Арменией.

Как говорится в статье, среди современных средств телемедицины - многочисленные приложения, представленные правительствами стран, включая Армению, для борьбы с распространением вируса и быстрого выявления симптомов Covid-19. Кроме того, органы здравоохранения во всем мире предлагают людям возможность звонить по горячим линиям в случае появления у них симптомов коронавируса.