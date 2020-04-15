МВФ прогнозирует упадок экономики Армении, ВБ - рост
15 апреля 2020 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно докладу World Economic Outlook, представленному Международным валютным фондом (МВФ), в 2020 году в Армении будет зарегистрирован экономический спад на 1.5%.
В докладе отмечается, что глобальная пандемия коронавируса привела к серьезным экономическим проблемам, и ожидается, что в 2020 году мировая экономика сократится на 3%, что больше, чем при финансово-экономическом кризисе 2008-2009 годов.
Согласно тому же отчету, ожидается, что в Грузии экономический спад составит 4%, а в Азербайджане - 2.2%.
Между тем, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Армении на 1.7%. В заявлении ВБ говорится, что на прогноз 2020 года во многом повлияла пандемия коронавируса и резкое падение цен на сырьевые товары.
Рост реального ВВП в Армении в 2019 году составил 7.6%.
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