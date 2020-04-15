Российские влогеры побывали заброшенных и недостроенных тоннелях ереванского метро
15 апреля 2020 - 19:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Влогеры российского YouTube-канала Den Stalk посетили Ереван и сняли недостроенные и заброшенные тоннели метро.
В самом начале видео автор рассказал, что при постройке ереванского метро планировалось сделать 3 линии с более 30 станциями, однако из-за распада СССР этот план не был завершен, и в итоге в Ереване есть всего одна линия метро с 10 станциями. А станции Ачапняк, Назарбекян и Давташен не успели построить.
Влогеры побывали на заброшенной станции Ачапняк, показали прорытый тоннель, а также рассказали некоторые подробности строительства.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Самое читаемое в разделе
Армения не ведет переговоры с российской компанией о поставках тестируемого лекарства от коронавируса
Последние новости
Число случаев коронавируса в мире превысило 2 млн Количество летальных случаев заболевания по всему миру превысило 128 тысяч
Ученые считают: Социальное дистанцирование придется продлить до 2022 года Быстрая отмена мер социального дистанцирования может сдвинуть пик эпидемии
В Египте запустили бесплатные онлайн-туры по гробницам Виртуальные туры напоминают функцию «Просмотра улиц» от Google
В Армении будут конфисковывать незаконно нажитое имущество дороже $100 тыс Проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян