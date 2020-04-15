Российские влогеры побывали заброшенных и недостроенных тоннелях ереванского метро

Российские влогеры побывали заброшенных и недостроенных тоннелях ереванского метро
15 апреля 2020 - 19:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Влогеры российского YouTube-канала Den Stalk посетили Ереван и сняли недостроенные и заброшенные тоннели метро.

В самом начале видео автор рассказал, что при постройке ереванского метро планировалось сделать 3 линии с более 30 станциями, однако из-за распада СССР этот план не был завершен, и в итоге в Ереване есть всего одна линия метро с 10 станциями. А станции Ачапняк, Назарбекян и Давташен не успели построить.

Влогеры побывали на заброшенной станции Ачапняк, показали прорытый тоннель, а также рассказали некоторые подробности строительства.

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