Ученые считают: Социальное дистанцирование придется продлить до 2022 года

PanARMENIAN.Net - Режим периодического социального дистанцирования в мире может просуществовать до 2022 года. Об этом говорится в статье ученых Гарвардского университета, опубликованной в журнале Science.

Быстрая отмена мер социального дистанцирования может сдвинуть пик эпидемии и, возможно, привести к ее усилению, отмечают исследователи.

К такому выводу их привели результаты компьютерного моделирования развития пандемии. По одному сценарию, жесткое социальное дистанцирование, сопровождаемое интенсивным выявлением заболевших, может искоренить вирус. Так случилось с вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, пишет Forbes.ru.

Но подобный сценарий становится все менее вероятным для нынешней пандемии коронавируса, когда число заболевших в мире уже превысило 2 млн человек, считают авторы исследования. По их мнению, скорее всего, вирус останется так же, как обычный грипп, и его вспышки будут происходить сезонно.

Ученые оценили влияние социального дистанцирования на ход заболевания. При всех сценариях после отмены моделируемых мер социального дистанцирования произошла вспышка инфекции. По одному сценарию, после 20-недельных мер по противодействию коронавирусу следовал пик эпидемии такой же по масштабам, как и в случае неконтролируемого распространения инфекции. В этом случае, по мнению ученых, социальное дистанцирование оказалось настолько эффективным, что у населения практически не выработался никакой иммунитет. Если принять тот факт, что вирус лучше распространяется в холодные месяцы года, то новый пик эпидемии осенью может усугубить нагрузку на системы здравоохранения.

Чтобы этого избежать, меры периодического социального дистанцирования могут понадобиться до 2022 года, когда, по расчетам исследователей, увеличится пропускная способность больниц или будут разработаны эффективные вакцины или методы лечения.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире 15 апреля превысило 2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 128 тысяч. Более 501,000 человек вылечились.