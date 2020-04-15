СНБ Армении предъявила обвинение предводителю одной из епархий ААА по делу оффшоров

PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинения предводителю одной из епархий Армянской Апостольской Церкви. Отмечается, что обвинение было предъявлено при наличии достаточных доказательств, полученных в результате следственных и оперативных мер, предпринятых СНБ.

В сообщении СНБ без указания имен участников описана сделка, состоявшаяся много лет назад между бизнесменом Пайлаком Айрапетяном, предводителем Араратской епархии архиепископом Навасардом Кчояном и бывшим премьер-министром РА Тиграном Саркисяном. Об этой сделке в 2013 году писал Hetq.am. Тогда экс-премьер и архиепископ отрицали какую-либо причастность к сделке. По этому делу бизнесмен Ашот Сукиасян был приговорен к 16 годам лишения свободы, осужден за мошенническое лишение Айрапетяна крупной собственности.

По данным СНБ, предводитель летом 2010 года в предварительном сговоре с человеком, находящимся с ним в родственных отношениях, под предлогом инвестиций на сумму в 12 млн долларов в одно из африканских алмазных месторождений с последующей переработкой продукции в Армении подтолкнул одного из армянских предпринимателей вложить туда эти деньги. Затем они прибрали к рукам недвижимое имущество, принадлежащее бизнесмену и его родственникам, общей стоимостью в 22 млн долларов, заложили его в банке и оттуда взяли кредит на 9 млн долларов. Эти деньги с помощью разных мошеннических схем были переведены на счета оффшорной компании, 33% акций которых принадлежат указанному священнослужителю.

После раскрытия вышеупомянутых преступлений, в 2013 году указанный священнослужитель, дав обещание помочь, убедил разыскиваемого сообщника взять на себя полную ответственность и принять меры для фальсификации или уничтожения доказательств его причастности к преступлению.

В качестве меры пресечения в отношении священника избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие по делу продолжается, принимаются меры по установлению всех участников предполагаемого преступления.