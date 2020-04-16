В Армении выявлено 48 новых случаев коронавируса, 61 человек выздоровел

В Армении выявлено 48 новых случаев коронавируса, 61 человек выздоровел
16 апреля 2020 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 16 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1159. Еще 61 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 358.

Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 18. Случай смерти зарегистрирован в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич». У 73-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя пневмония. У мужчины имелись сопутствующие хронические заболевания - ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония.

За все время проведено 9632 теста на наличие коронавируса.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.

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