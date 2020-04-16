Серж Саргсян пообещал ответить на все вопросы об Апрельской войне после завершения режима ЧП

PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян пообещал, что ответит на все вопросы об Апрельской войне 2016 года в Арцахе после завершения режима чрезвычайного положения в стране, продленного до 14 мая. Такое заявление Саргсян сделал в беседе с журналистами.

Ранее Саргсян был приглашен в специальную следственную комиссию по изучению обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года боевых действий. 16 апреля он примет участие в слушаниях.

«Поверьте мне, я больше вас заинтересован в общении со СМИ по той простой причине, что мне нечего скрывать, пришло время, когда я готов ответить на все вопросы. Исходя из этого, я обратился в комиссию с просьбой провести слушания с моим участием после окончания ЧП, но они сочли целесообразным провести слушания сегодня», - сказал Саргсян журналистам перед тем, как пройти на слушания.

По его словам, тема Апрельской войны настолько важна, что он не сможет 1-2 ответами удовлетворить ни себя, ни общественность.

«Обещаю сразу после завершения режима ЧП пригласить все средства массовой информации, действующие в Армении, и ответить на все вопросы, связанные с Апрельской войной», - добавил экс-президент.

Ранее в документальном фильме «Апрель победы» на 5-м канале Саргсян, говоря об апрельской войне 2016 года в Арцахе, заявил, что тогда армянская сторона потеряла менее 400 га территорий.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.