Серж Саргсян пообещал ответить на все вопросы об Апрельской войне после завершения режима ЧП

Серж Саргсян пообещал ответить на все вопросы об Апрельской войне после завершения режима ЧП
16 апреля 2020 - 14:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян пообещал, что ответит на все вопросы об Апрельской войне 2016 года в Арцахе после завершения режима чрезвычайного положения в стране, продленного до 14 мая. Такое заявление Саргсян сделал в беседе с журналистами.

Ранее Саргсян был приглашен в специальную следственную комиссию по изучению обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года боевых действий. 16 апреля он примет участие в слушаниях.

«Поверьте мне, я больше вас заинтересован в общении со СМИ по той простой причине, что мне нечего скрывать, пришло время, когда я готов ответить на все вопросы. Исходя из этого, я обратился в комиссию с просьбой провести слушания с моим участием после окончания ЧП, но они сочли целесообразным провести слушания сегодня», - сказал Саргсян журналистам перед тем, как пройти на слушания.

По его словам, тема Апрельской войны настолько важна, что он не сможет 1-2 ответами удовлетворить ни себя, ни общественность.

«Обещаю сразу после завершения режима ЧП пригласить все средства массовой информации, действующие в Армении, и ответить на все вопросы, связанные с Апрельской войной», - добавил экс-президент.

Ранее в документальном фильме «Апрель победы» на 5-м канале Саргсян, говоря об апрельской войне 2016 года в Арцахе, заявил, что тогда армянская сторона потеряла менее 400 га территорий.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

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