В России число заболевших коронавирусом почти достигло 28,000
16 апреля 2020 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост пятый день подряд. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 27,938 россиян.
Впервые менее половины новых случаев зафиксировано в Москве – 1370 заразившихся, это минимальный для столицы суточный прирост за последний месяц, выраженный в процентах. За весь период в городе Covid-19 обнаружили у 16,146 человек, пишут «Ведомости».
Выздоровели за последние сутки 318 заразившихся коронавирусом россиян, за весь период – 2304 человека. Скончались в России уже более 200 заболевших Covid-19 человек. Число летальных исходов за сутки выросло на 34 до 232 человек. Более половины жертв коронавируса в Москве.
Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов. Алтай остается единственным регионом без подтвержденных случаев Covid-19.
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