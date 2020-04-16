Ученые: Коронавирус может выдержать длительное воздействие высокой температуры

PanARMENIAN.Net - Коронавирус может выдержать длительное воздействие высокой температуры. К такому выводу пришли французские ученые из Университета Экс-Марсель под руководством профессора Реми Шаррела, пишет SCMP.

В рамках исследования французские ученые заразили клетки почки африканской зеленой мартышки штаммом, выделенным от пациента из Берлина. Клетки загружали в пробирки, представляющие два разных типа среды - одну «чистую», а другую «грязную» - с белками животного происхождения для имитации биологического загрязнения в реальных образцах, таких как мазок из полости рта.

Во время эксперимента в лаборатории ученые последовательно повышали температуру, изучая поведение разных типов штаммов коронавируса нового типа. Оказалось, что некоторые штаммы способны размножаться внутри организмов даже при нагревании до 60 градусов Цельсия, при этом такая температура держалась в течение часа.

Между тем, в чистой среде вирусные штаммы при такой температуре были полностью деактивированы. Чтобы полностью уничтожить все штаммы вируса в грязной среде, ученым пришлось нагреть их до 92 градусов Цельсия и держать так не меньше 15 минут. Однако такие высокие температуры могут серьезно изменить РНК вирусов, что приведет к снижению эффективности существующих тестов на коронавирус, говорится в исследовании.

Ранее ученые надеялись, что начало лета в северном полушарии снизит активность коронавируса, как это происходит с другими типами вируса. Однако исследования показывают, что влажность и температурный режим не влияют на эффективность Covid-19.

Сейчас в 185 странах мира заражены более 2 млн человек, более 138 тысяч скончались, 525 тысяч выздоровели.