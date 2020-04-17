В Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей
17 апреля 2020 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - С 12:00 часов 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно в Грузии полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях. Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.
Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции, пишет «Грузия-Online».
Также с 17 апреля становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение данного решения возлагается на юридические лица - владельцев закрытых пространств. За нарушение этого режима - штраф в 15 тысяч лари или более $4700.
В Грузии число случаев коронавируса достигло 348, из которых 76 человек выздоровели, 3 - скончались.
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