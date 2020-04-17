В Армении с 2022 года запретят продажу одноразовых пластиковых пакетов
17 апреля 2020 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 17 апреля во втором чтении и окончательно одобрило законопроект о запрете реализации полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон.
За принятие проекта закона проголосовали 105 депутатов, 1 - воздержался.
Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года на территории Армении будет запрещена продажа и реализация полиэтиленовых мешков и пакетов толщиной до 50 микрон, за исключением произведенных из вторичного сырья.
Законопроект в начале 2019 года представило министерство охраны природы Армении. В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем. Попадая в окружающую среду, пластиковые пакеты хранятся в течение длительного времени и не подвергаются биологическому разложению, в результате чего они вызывают стабильное загрязнение окружающей среды.
Согласно некоторым исследованиям, пластиковые отходы в Армении составляют более 30% бытовых отходов.
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