Фотография армянки признана лучшим портретом 2019 года по версии World Press Photo

PanARMENIAN.Net - Фотография 15-летней армянской девочки по имени Ева, сделанная после ее выхода из кататонического состояния - расстройства, при котором дети, перенесшие травму, впадают в состояние, подобное коме, - признана лучшим портретом 2019 года по версии международного конкурса World Press Photo.

Ева находится со своей семьей в Польше в статусе беженки. Автор фотографии - польский фотограф Томаш Кацор. В беседе с PanARMENIAN.Net Кацор рассказал о том, что стоит за этим фото, как он узнал о 15-летней девочке и получил признание за свою работу.

В номинации «Фотография года» победил снимок, сделанный в Судане. Его автор - Ясуеси Тиба из Японии, сотрудничающий с агентством AFP.

На фотографии «Прямой голос» (Straight Voice) запечатлена акция протеста в Судане против правительства, пришедшего к власти в результате военного переворота. Снимок был сделан в июне 2019 года.

Молодой человек в центре фотографии читал стихи, а другие освещали его мобильными телефонами. Жюри пришло к выводу, что фотография отражает силу молодости и искусства.

1-е место в категории «Окружающая среда» получило фото Эстер Хорват. Белый медведь и детеныш изучают оборудование, оставленное учеными немецкого научно-исследовательского судна «Полярная звезда».

Полученные судном данные об атмосфере, океане, морском льду, экосистемах и биогеохимии будут включены в глобальные климатические исследования.

В категории «Проблемы современности» выиграл российских фотограф Никита Терешин. Его фото было сделано 18 февраля 2019 года.

На фотографии Терешина из проекта «Ничего личного - подсобное помещение войны» (Nothing Personal - the Back Office of War) изображен предприниматель, убирающий две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

В категории «Природа» первое место заняла фотография Алена Шредера. На ней изображено тело месячного орангутанга на хирургическом столе спасательной команды недалеко от города Субулуссалам, Суматра, Индонезия.

Детеныш умер вскоре после того, как был найден со своей раненой матерью на плантации пальмового масла. Мать детеныша, которую спасатели назвали Хоуп, была найдена ослепшей, со сломанной ключицей и 74 огнестрельными ранениями. В нее стреляли жители деревни, когда она ела фрукты из их садов.

1-е место в категории «Главные новости» заняло фото Фарука Батича. В кадре видно столкновение студентов и полиции во время антиправительственной демонстрации в Алжире.

Митингующие требовали свержения президента, 81-летнего Абдель Азиза Бутефлика, который правил страной с 1999 года. Бутефлик ушел в отставку в апреле 2019 года, передав власть временному правительству, контролируемому военными, но демонстрации продолжались.

Лучшим в категории «Спорт» признано фото Марка Блинча, сделанное во время баскетбольного матча между «Торонто Рэпторс» и «Филадельфией 76» в полуфинале NBA в Торонто.

На фото видно, как игрок команды «Торонто Рэпторс» забивает победный удар. Снимок сделан в июне 2019 года.