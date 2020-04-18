В Facebook и Messenger появится «заботливый лайк»
18 апреля 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальной сети Facebook и приложении Messenger появится «заботливый лайк». В Facebook новая эмоция будет отображаться как обнимающий смайлик, а в Messenger — как бьющееся сердце, пишут «Ведомости» со ссылкой на USA Today.
Новая эмоция должна помочь быстро выразить заботу или сочувствие, сказала руководитель приложения Facebook Фидзи Симо. «Учитывая тот кризис, через который мы сейчас проходим, людям, без сомнения, нужно больше сочувствия», — добавила она.
Новый лайк появится в Facebook на следующей неделе, обновление в Messenger - уже сейчас, сказал менеджер по техническим коммуникациям Facebook в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Алезандру Войка в своем Twitter. Для того чтобы выбрать бьющееся сердце в Messenger, нужно нажать и удержать кнопку с обычным сердцем.
В 2016 году Facebook заменила стандартный лайк на шесть «реакций»: лайк («большой палец вверх»), сердце, смех и другие. Периодически в социальной сети появляется седьмая реакция — например, цветок в День матери. Останется ли «заботливый лайк» после пандемии коронавируса, зависит от того, как люди будут использовать его, сказали в Facebook.
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