В аэропорту Домодедово вылета ожидают более 260 граждан Армении

PanARMENIAN.Net - В московском аэропорту Домодедово находится 261 гражданин Армении. Об этом сообщило посольство Армении в РФ.

Посольство опубликовало списки ожидающих вылета из Москвы в Ереван.

Согласно сообщению комендатуры РА, до 23 апреля граждан Армении будут привозить из других стран. Это означает, что рейсов из России до этого числа не будет.

Ранее посольство Армении в РФ сообщало о 135 гражданах, ожидающих в аэропорту Домодедово. Последние отказались следовать обращениям посольства и принять предложение о переезде в гостиницы, предпочитая оставаться в аэропорту. Граждане также отказались от еды, предоставленной им посольством.