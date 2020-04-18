В аэропорту Домодедово вылета ожидают более 260 граждан Армении

В аэропорту Домодедово вылета ожидают более 260 граждан Армении
18 апреля 2020 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В московском аэропорту Домодедово находится 261 гражданин Армении. Об этом сообщило посольство Армении в РФ.

Посольство опубликовало списки ожидающих вылета из Москвы в Ереван.

Согласно сообщению комендатуры РА, до 23 апреля граждан Армении будут привозить из других стран. Это означает, что рейсов из России до этого числа не будет.

Ранее посольство Армении в РФ сообщало о 135 гражданах, ожидающих в аэропорту Домодедово. Последние отказались следовать обращениям посольства и принять предложение о переезде в гостиницы, предпочитая оставаться в аэропорту. Граждане также отказались от еды, предоставленной им посольством.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
В Мюнхене стартовала встреча Пашиняна и Алиева (обновляется)
«Уральские авиалинии» будут осуществлять рейсы Ереван-Пермь
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Нападающему «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса
В Facebook и Messenger появится «заботливый лайк» В Facebook новая эмоция будет отображаться как обнимающий смайлик
В мире более 150,000 человек стали жертвами коронавируса Больше всего смертей в США - более 37,000
В Армении выявлено 47 новых случаев коронавируса, еще 121 человек выздоровел Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 20