В аэропорту Домодедово вылета ожидают более 260 граждан Армении
18 апреля 2020 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В московском аэропорту Домодедово находится 261 гражданин Армении. Об этом сообщило посольство Армении в РФ.
Посольство опубликовало списки ожидающих вылета из Москвы в Ереван.
Согласно сообщению комендатуры РА, до 23 апреля граждан Армении будут привозить из других стран. Это означает, что рейсов из России до этого числа не будет.
Ранее посольство Армении в РФ сообщало о 135 гражданах, ожидающих в аэропорту Домодедово. Последние отказались следовать обращениям посольства и принять предложение о переезде в гостиницы, предпочитая оставаться в аэропорту. Граждане также отказались от еды, предоставленной им посольством.
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Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
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