В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение в России иностранцев и лиц без гражданства в условиях пандемии коронавируса.

Как следует из указа, сроки временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также сроки, на которые они должны быть поставлены на учет или зарегистрированы по месту жительства, продлеваются с 15 марта по 15 июня, пишет РИА Новости.

Кроме того, в течение этого времени российские работодатели смогут нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу. При этом сами работодатели должны иметь разрешение на привлечение иностранных работников и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

До 15 июня в отношении иностранцев или лиц без гражданства не будут приниматься решения о нежелательности их пребывания в России, депортации или передаче их иностранному государству. Их также не будут лишать статуса беженца, временного убежища, не будут аннулировать визы, разрешения на работу, виды на жительство и другие подобные документы.

В России сейчас остаются сотни граждан Армении, которые из-за пандемии коронавируса лишились заработка и жилья. Посольство Армении и МИД РА предпринимают необходимые шаги, чтобы как можно скорее организовать их транспортировку в Армению. В московском аэропорту Домодедово на данный момент остаются более 260 граждан РА, которые дожидаются вылета в Ереван.