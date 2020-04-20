Американку-жертву траффикинга отпустят из тюрьмы благодаря Кардашян
20 апреля 2020 - 21:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити шоу и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст выступила в защиту жертвы торговли людьми Алексис Мартин, отбывающей наказание в тюрьме штата Огайо, пишет Daily Mail.
Отмечается, что девушка должна быть освобождена после вмешательства Кардашьян.
Алексис Мартин было 15 лет, когда она была осуждена за сговор с целью ограбления, повлекшего за собой смерть человека, который втянул ее в траффикинг.
Мартин сейчас 22 года, и она приговорена к пяти годам лишения свободы. Девушка написала Кардашьян с просьбой о помощи после того, как звезда в 2018 году помогла освободить еще одну заключенную - Элис Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному сроку за дело о наркоторговле.
Кардашян обратила внимание на дело Мартин, представив ее в своем документальном фильме «Ким Кардашьян: Проект правосудия», который вышел в эфир в начале апреля. Менее чем через две недели Мартин получила известие от губернатора штата о том, что она входит в число 7 заключенных, которые будут помилованы в условиях пандемии коронавируса.
Кардашьян отреагировала на это событие в своем микроблоге в Twitter, отметив, что Алексис - жертва секс-траффикинга, и поделиться ее историей в «Проекте правосудия» было честью для Кардашьян.
В своем обращении к Кардашьян Мартин рассказала, как ее арестовали в возрасте 15 лет за убийство при отягчающих обстоятельствах. Ее обвинили в том, что она якобы убила своего сутенера после многолетнего сексуального насилия, начавшегося когда девочке было 9 лет.
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