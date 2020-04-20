В Бангладеш прошли 100-тысячные похороны несмотря на карантин

PanARMENIAN.Net - В Бангладеш более 100 тысяч человек бросили вызов приказу о самоизоляции, введенному из-за пандемии коронавируса, и 18 апреля приняли участие в похоронах старшего лидера исламистской партии в округе Брахманбария, пишет CNN.

Предполагаемый размер толпы подтвердили специальный помощник премьер-министра Шах Али Фархад и официальный представитель полиции Брахманбарии Имтиаз Ахмед.

По случаю похорон известного исламистского лидера Мауланы Зубайер Ахмада Ансари в стране временно отменили запрет на проведение молитв группами не более пяти человек, что вызвало опасения новой вспышки коронавируса.

Полиция не ожидала, что похороны соберут настолько большое количество людей, и, в итоге, не смогла контролировать толпу. Правительство приказало отстранить от должности двух старших полицейских округа за то, что не помешали толпе.

Всего в Бангладеш заражены 2948 человек, из которых 101 скончался, 85 выздоровели.