В Бангладеш прошли 100-тысячные похороны несмотря на карантин
20 апреля 2020 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Бангладеш более 100 тысяч человек бросили вызов приказу о самоизоляции, введенному из-за пандемии коронавируса, и 18 апреля приняли участие в похоронах старшего лидера исламистской партии в округе Брахманбария, пишет CNN.
Предполагаемый размер толпы подтвердили специальный помощник премьер-министра Шах Али Фархад и официальный представитель полиции Брахманбарии Имтиаз Ахмед.
По случаю похорон известного исламистского лидера Мауланы Зубайер Ахмада Ансари в стране временно отменили запрет на проведение молитв группами не более пяти человек, что вызвало опасения новой вспышки коронавируса.
Полиция не ожидала, что похороны соберут настолько большое количество людей, и, в итоге, не смогла контролировать толпу. Правительство приказало отстранить от должности двух старших полицейских округа за то, что не помешали толпе.
Всего в Бангладеш заражены 2948 человек, из которых 101 скончался, 85 выздоровели.
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