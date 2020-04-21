В Армении зафиксировали наибольшее количество заражений за сутки с начала апреля

В Армении зафиксировали наибольшее количество заражений за сутки с начала апреля
21 апреля 2020 - 14:31 AMT

PanARMENIAN.Net - По опубликованным 21 апреля данным, 20 апреля количество зараженных коронавирусом в Армении увеличилось на 62, что является наивысшим показателем с 2 апреля.

В последние недели карантин в Армении соблюдается слабо, что может стать причиной увеличения количества заболевших. Как в столице, так и в областях многие игнорируют призыв самоизолироваться.

В среднем инкубационный период коронавируса составляет 5 дней, однако колеблется в промежутке до 14 суток, исключая отдельные случаи.

По данным Яндекса, 21 апреля индекс самоизоляции в Армении – 3.2 (наивысший балл – 5). В Тбилиси индекс равен 4.6, в Баку- 3.7.

Всего в Армении выявлен 1401 случай заражения коронавиросом, в Грузии – 408, в Азербайджане – 1436.

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