Цена нефти Brent упала до минимума 1999 года

PanARMENIAN.Net - Мировые цены на нефть падают на 6.5-15%, стоимость Brent утром 22 апреля опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.

По состоянию на 09:00 (по Еревану) июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь снижались на 14.8% — до 16.45 доллара, чуть раньше — до отметки в 15.99 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI падали на 6.48%, до 10.8 доллара, пишет РИА Новости.

20 апреля майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения — до минус 37 долларов за баррель. 21 апреля июньские фьючерсы WTI и Brent также опускались.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.

На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.