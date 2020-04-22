В Армении второй день подряд зафиксирован рост числа случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 22 апреля число случаев заболевания коронавирусом достигло 1473. За последние сутки выявлено 72 новых случая, за предыдущие - 62.

Это является наибольшим показателем с 1 апреля, когда за сутки было выявлено 92 случая. После пика 1 апреля суточное число случаев заражения в стране начало снижаться, однако рост последних двух дней может быть связан с тем, что в последние недели карантин в Армении соблюдается слабо.

Как в столице, так и в областях многие игнорируют призыв самоизолироваться. Особенно возросло число людей на улицах с Пасхи, которую в РА отмечали 12 апреля.

В среднем инкубационный период коронавируса составляет 5 дней, однако колеблется в промежутке до 14 суток, исключая отдельные случаи.

По данным Яндекса, 21 апреля индекс самоизоляции в Армении – 3.1 (наивысший балл – 5). В Тбилиси индекс равен 4.6, в Баку - 3.7.

Число случаев коронавируса в Армении достигло 1473, из которых 633 человека выздоровели, 24 - скончались.