Правительство РА возложит 105,000 цветов к мемориалу жертв Геноцида армян 24 апреля
22 апреля 2020 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 апреля правительство Армении от имени всего народа возложит 105,000 цветов к вечному огню в мемориальном комплексе Цицернакаберд в память о жертвах Геноцида армян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.
Он отметил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в эти дни апреля, заставляют искать новый способ почтить память жертв Геноцида.
Авинян призвал граждан оставаться дома и не устраивать ежегодное памятное шествие, так как все дороги, ведущие в Цицернакаберд будут перекрыты на 5 дней. Вместо этого граждане могут принять участие в виртуальном шествии, отправив СМС со своими именами на короткий номер 1915 из Армении и 00374331919500 - из-за рубежа. Имена отправивших СМС граждан будут проецироваться на колонны комплекса.
Все дороги, ведущие в Цицернакаберд, будут закрыты до конца 25 апреля.
Число случаев коронавируса в Армении 22 апреля достигло 1473, из которых 633 человека выздоровели, 24 - скончались.
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