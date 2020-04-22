В РФ за сутки выявили более 5000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявили 5236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте федерального штаба. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился у 57,999 россиян.

Большинство заболевших – в Москве. Число заразившихся коронавирусом москвичей за сутки выросло на 2548 до 31,981 человека, пишут «Ведомости».

В России число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 547 до 4420 человек. С начала эпидемии скончались 513 заразившихся коронавирусом россиян.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще впереди, говорил на совещании с членами правительства 20 апреля президент Владимир Путин. По прогнозам министра здравоохранения Михаила Мурашко, спад заболеваемости может произойти к лету.

Россия занимает 10-е место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, по данным американского Университета Джонса Хопкинса.