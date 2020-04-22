Саакашвили: Зеленский предложил мне стать вице-премьером Украины

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства страны в качестве вице-премьера по реформам. Об этом сам Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», - сообщил Саакашвили.

Он добавил, что уже провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения в Верховную раду как часть общей правительственной программы.

Саакашвили выразил надежду стать «надежным членом» команды и использовать свой международный опыт для усиления престижа Украины.

По данным источников портала LIGA.net во фракции «Слуга народа», Саакашвили может получить новую должность уже 24 апреля, после внеочередного заседания Верховной рады.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Петра Порошенко. С мая 2015 года по ноябрь 2016-го грузинский политик был председателем Одесской областной администрации. Однако уже в июле 2017 года гражданства Украины Саакашвили лишили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные. В мае 2019 года Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2007 год и с 2008 по 2013-й.