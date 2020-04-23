«Пашинян был прав, я ошибся»: Два года с момента успеха революции в Армении

PanARMENIAN.Net - Прошло 2 года с отставки третьего президента Армении Сержа Саргсяна с поста премьер-министра республики, на котором он провел всего 6 дней.

23 апреля 2018 года третий Саргсян подал в отставку после 11 дней проходящих в стране акций протеста против него.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля 2018 года. 16 апреля митингующие во главе с лидером оппозиционного движения «Мой шаг», депутатом Николом Пашиняном пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, применив светошумовые гранаты. Пашинян получил ранение. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

22 апреля в гостинице Armenia Marriott состоялась короткая встреча Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном. Диалог не сложился, Саргсян покинул встречу.

После неудачной встречи Пашиняна и других лидеров движения арестовали и продержали их сутки. Однако акции протеста продолжались, и на следующий день на улицы вышли еще больше человек. 11 день протеста ознаменовался победой оппозиции: Саргсян сдался.

«Как глава страны я обращаюсь в последний раз. Никол Пашинян (тогда лидер оппозиции, сейчас - премьер РА - ред.) был прав. Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост главы государства - премьер-министра Армении»,- заявил тогда Саргсян.

Победа революции после отставки Саргсяна произошла не сразу: его партия - Республиканская партия Армении, 1 мая провалила избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Лишь 8 мая Пашинян был избран на пост премьер-министра, занимаемый им по сей день.