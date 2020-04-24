Мхитарян призвал чтить память жертв Геноцида армян
24 апреля 2020 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян призвал чтить память жертв Геноцида армян 1915 года. Он сделал соответствующую запись в Facebook, обнародовав фотографию мемориального комплекса Цицернакаберд.
«В этом году 24 апреля мы должны оставаться дома, но мы все равно вместе отмечаем 105-ю годовщину Геноцида армян. Давайте чтить память, давайте уважать жизнь», – написал Мхитарян.
105-летие Геноцида армян пройдет без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Вместо посещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Жители Армении смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде. А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию.
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