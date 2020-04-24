Аваков: Безнаказанность порождает новые преступления

PanARMENIAN.Net - Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter сделал запись о Геноциде армян, выразив дань уважения памяти невинных 1.5 млн жертв.

«24 апреля - день памяти Геноцида армян, день боли и скорби по миллионам погибших с 1915 по 1924... 105 лет трагедии... Трагедии, которую мир тогда предпочел не заметить. Но безнаказанность порождает новые преступления! Помнить, чтобы не допустить снова никогда!» - написал он.

105-летие Геноцида армян проходит без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Вместо посещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Жители Армении смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде. А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию.