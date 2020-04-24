Президент Кипра - о Геноциде армян: Помним жертв этого отвратительного преступления

PanARMENIAN.Net - Президент Кипра Никос Анастасиадис в своем микроблоге в Twitter сделал запись о Геноциде армян, отметив, что Кипр помнит «жертв этого отвратительного преступления».

«Сегодня исполняется 105 лет Геноцида армян в Османской империи. Кипр помнит жертв этого отвратительного преступления и чтит их, поддерживая усилия по признанию Геноцида международным сообществом», - написал президент Кипра.

105-летие Геноцида армян проходит без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Вместо посещения мемориала армяне во всем мире смогут почтить память жертв Геноцида армян 1915 года, не выходя из дома и отправив СМС со своим именем. Жители Армении смогут отправить СМС на короткий номер 1915 и вечером увидеть свои имя и фамилию, высвеченные на колоннах мемориала в Цицернакаберде. А армяне диаспоры могут отправить СМС на номер +374 33 1915 00. С каждого номера можно отправить максимум 5 имен и фамилий, сообщения не должны содержать другую информацию.