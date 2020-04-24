Посол Армении: Более 2000 граждан ждут вылета из России

Посол Армении: Более 2000 граждан ждут вылета из России
24 апреля 2020 - 16:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В апреле было организовано 7 чартерных рейсов из РФ в Армению для 1500 граждан РА, однако более 2 тысяч граждан Армении записаны в очередь и ждут вылета у родственников или или гостиницах, предоставленных посольством РА. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«Заверяю, что в центре внимания комендатуры РА, МИД и посольства продолжает находиться вопрос обеспечения возвращения наших граждан. Но надо иметь в виду, что это связано с рядом проблем, являющихся следствием эпидемии коронавируса в мире и возможностями нашей страны принять вас», - отметил посол.

Он попросил соотечественников воздержаться от сборов в общественных местах, в частности, в аэропорту до завершения специального карантинного режима, «поскольку это нарушает действующее законодательство РФ и установленный в настоящее время порядок и может рассматриваться как серьезное правонарушение, в том числе уголовное».

«Со всей ответственностью вновь заверяю, что до отъезда на родину ни один гражданин РА не останется без крова на территории Российской Федерации»,- отметил Тоганян.

Чартерные рейсы из РФ в Армению состоялись 6, 7, 12 апреля, а также 19, 20 и 22 апреля. Информацию о предстоящих рейсах и списках ожидания можно получить на сайте и страницах посольства в соц.сетях.

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